التقديم في المعهد الشرطي الصحي 2023.. آخر موعد وشروط الالتحاق

أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب التقديم في المعهد الشرطي الصحي 2023، إذ يحرص الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق به على البحث عن آخر موعد للتقديم لهن فضلا عن الشروط المطلوبة للالتحاق به، حتى يتمكنوا من معرفة مدى مطابقتهم لتلك الشروط أم لا.

آخر موعد لـ التقديم في المعهد الشرطي الصحي 2023

وعن آخر موعد لـ التقديم في المعهد الشرطي الصحي 2023، أعلنت وزارة الداخلية سابقا عن إتاحة سحب كراسات الشروط للطلاب حتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري، ما يعني أن ما تبقى من مدة على الانتهاء من سحب الكراسات للتقديم للمعهد 5 أيام فقط، ويتم سحبها من مستشفيات الشرطة في مدينة نصر والإسكندرية وأسيوط وطنطا.

أما بالنسبة لآخر موعد للتقديم، فأتاحت وزارة الداخلية التقديم للطلاب بدء من يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الماضي، ويستمر التقديم للمعهد حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، على أن يكون التقديم في مقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

شروط التقديم في المعهد الشرطي الصحي 2023

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سن المتقدم للمعهد الشرطي الصحي عن 18 عام، ويجب ألا يزيد على 25 عام في أول أكتوبر 2023.

- ألا يقل طول الذكور عن 165 سم، وألا يقل طول الإناث عن 160 سم.

- ألا يزيد الوزن الخاص بالمتقدم للمعهد عن ناتج طرح 100 من طوله، مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.

- يجب أن يحصل الطالب على شهادة إتمام الثانوية العامة «علمي علوم»، أو الثانوية الأزهرية «علمي» بحد أدنى 60%.

- يجب ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

- أن يكون الذكور أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو تم إعفائهم.

- أن يكون المتقدم لديه سمعة جيدة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة.

- أن يكون لم يسبق له وتم فصله من أحد المعاهد العسكرية أو الشرطية.

- يجب أن يقوم باجتياز اختبارات اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج طوال مدة الدراسة.

- أن يقوم بكتابة إقرار على نفسه بقبول العمل في أي جهة شرطية.