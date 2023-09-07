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حديقة منزل تتحول إلى مشتل مربح بأيدي سيدة خمسينية.. ما سر الباشن فروت؟

كتب:

أمنية سعيد
04:12 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
السيدة أمل شوقي

السيدة أمل شوقي

سيدة خمسينية عشقت الزرع والنباتات منذ طفولتها، ولم يحالفها الحظ بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، فـ كرّست حياتها بين الأشجار والمزروعات، وحوَّلت حديقة منزلها إلى مشتل كبير يضم عشرات النباتات، وتحوّلت هواية الطفولة إلى مهنة.

استغلت وقت فراغها في تحويل حديقة المنزل قبل 8 أعوام إلى مشتل

أمل شوقي، صاحبة الـ52 عامًا، تروي لـ«الوطن»، كيف استغلت وقت فراغها في تحويل حديقة المنزل قبل 8 أعوام إلى مشتل، يضم العديد من نباتات الزينة والأشجار المثمرة والفواكهة والخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل والكرفس والزعتر والروزميري، بالإضافة إلى فاكهة «باشن فروت» التي تُعرف بـ«أم الفواكه» التي تنمو بسرعة رهيبة -بحسب تعبيرها- وتدر لها الخير الكثير.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المشتل المُربح الذي تتولى السيدة الخمسينية رعايته والعناية به، اضغط على الرابط هنــــــــــا.

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بقلم أمنية سعيد