تحالف العمل الأهلي يشارك في إغاثة ضحايا عقار حدائق القبة.. مساعدات نقدية وعينية

تواجد فريق الإغاثة والطوارئ بمجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في موقع انهيار عقار حدائق القبة، للمشاركة في أعمال الإغاثة والدعم النفسي لأسر الضحايا.

وتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن التحالف تقديم حزمة من المساعدات النقدية والعينية لأسر الضحايا والمصابين، في إطار دور التحالف في دعم الفئات الأولى بالرعاية.