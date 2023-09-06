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تحالف العمل الأهلي يشارك في إغاثة ضحايا عقار حدائق القبة.. مساعدات نقدية وعينية

كتب:

محمد أباظة
05:39 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار حدائق القبة

تواجد فريق الإغاثة والطوارئ بمجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في موقع انهيار عقار حدائق القبة، للمشاركة في أعمال الإغاثة والدعم النفسي لأسر الضحايا.

وتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن التحالف تقديم حزمة من المساعدات النقدية والعينية لأسر الضحايا والمصابين، في إطار دور التحالف في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.