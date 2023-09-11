المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في الحشيش بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، ثبت قيامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

كان قسم شرطة الجيزة، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالمشدد 10 سنوات.