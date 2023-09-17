تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. اعرف خطوات الحصول على النتيجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرابط الخاص بنتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023، وذلك بعد غلق باب التقديم يوم 31 من شهر أغسطس الماضي.

تسجيل رغبات الطلاب

وتقدم عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى، بأوراقهم لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الشهادات المعادلة 2023، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح في أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المُقرر له يوم 30 سبتمبر الجاري.

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 بعد الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا.

ويتم ذلك من خلال الخطوة الأولى بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الدخول.

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم السري.

الخطوة الأخيرة: تظهر للطالب نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.