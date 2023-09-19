لماذا لوفرين؟.. 4 إجابات توثق قوة علاقة الكرواتي ومحمد صلاح

لماذا لوفرين؟.. سؤال بألف إجابة، تثبت مدى قوة علاقته مع محمد صلاح، لذلك كان بديهيًا ظهوره رفقة الفرعون المصري، في الإعلان الأخير الذي جمعهما، ظهر خلاله الكرواتي مع شبيه جناح المنتخب الوطني، باستخدام تنقية الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب.

لماذا لوفرين الأقرب لمحمد صلاح؟

ومن غير لوفرين، الصديق الذي لم يغيره اختلاف ألوان قمصان الأندية التي يدافعان عنها، أو ابتعاد المسافات مع محمد صلاح، منذ رحيله إلى الدوري الروسي ومنه إلى فرنسا، عبر بوابة أوليمبيك ليون الفرنسي، لكن يبدو أن العلاقة باتت أكثر قوة منذ قرار رحيله، بسبب عدم حصوله على فرصة كاملة للمشاركة، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

لوفرين ظهر مؤخرًا مع إعلان لشركة مشروبات غازية، تم تصويره داخل مدينة الإسكندرية، وبدا وكأنه مصري الأصل، يتناول المأكولات الشعبية المصرية، وعلى رأسها الكشري والحواوشي والكبدة، في تنافس فيما بينهما، قبل أن يختمها الثنائي بتناول مياه غازية.

يطمئن جماهير ليفربول على صلاح

لوفرين أظهر حبه وتقديره لمحمد صلاح سواء داخل الملعب أو خارجه في أكثر من مناسبة، ما جعله يكتسب شهرة كبيرة وجماهيرية بين الجماهير المصرية، لعل آخرها عندما قرر حسم الجدل الأخير بشأن مصير محمد صلاح مع ليفربول، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، مع اهتمام اتحاد جدة بالحصول على خدماته، ليحسمها بالرد على إحدى الصحف التي كانت تتداول خبر رحيله، قائلًا «توقفوا عن الكذب»، وبالفعل لم يذهب الفرعون المصري بعدها إلى السعودية.

الكرواتي ينتقم للفرعون المصري من راموس

رغم أن محمد صلاح أغلق صفحة أزمته مع سيرجيو راموس من قبل، وذلك بعد التسبب في إصابته خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، إلا أن الكرواتي لم ينسى، وقرر الانتقام من المدافع الإسباني، ليستغل فرصة وقوفه أمامه في كرواتيا وإسبانيا، ويدخل في مناوشة عنيفة معه، ولم يكتف بذلك بل خرج في بث مباشر ليستكمل الهجوم عليه، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقبه بالإيقاف لمدة مباراة وحيدة.

لوفرين يضع صور محمد صلاح في كل مكان

لوفرين نشر فيديو في العام الماضي، يظهر خلاله حبه الشديد لمحمد صلاح، وذلك من خلال ارتداء قمصان تحمل صورة الفرعون المصري، إلى جانب الوسادة التي تحمل صورًا لجناح منتخب مصر، حتى الكوب الذي يتناول منه المشروبات يحمل صور لاعب الريدز.