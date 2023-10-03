ضبط 1282 منشأة مخالفة وإعدام 92 طن أغذية بالشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، والتي جرى مدها لـ100 يوم أخرى، جرى ضبط وإعدام ضبط 1282 منشأة مخالفة، وإعدام 92 طنا و660 كجم أغذية فاسدة.

شن حملات تفتيشية على 11152 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة، حملات تفتيشية على 11152 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 1282 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص

أضاف وكيل وزارة الصحة، أسفرت جهود الحملات التفتيشية عن ضبط 1282 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقصا شديدا في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إعدام 92 طنا و660 كجم أغذية فاسدة، عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وضبط 78 طنا و225 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات مدون عليها ولسوء التخزين، بجانب سحب 3218 عينة وإرسالها للمعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 5800 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.