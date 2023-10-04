5 معلومات عن فيلم nowhere 2023.. صراع في مياه البحر

يعد فيلم nowhere 2023، والذي يعرض على أحد المنصات العالمية، من الأعمال الفنية التي تحمل كثير من الإثارة والتشويق والمغامرة، من خلال قصص إنسانية مأساوية، الأمر الذي تفاعل معه رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعدد الآراء حوله.

فيلم nowhere 2023

تستعرض أبرز المعلومات عن فيلم nowhere 2023، من خلال السطور التالية:

- فيلم nowhere 2023 إنتاج إسبانيا.

- لاقى تفاعلًا كبيرًا وردود أفعال واسعة بالسوشيال ميديا.

فيلم nowhere 2023 أسباني الجنسية

- بطولة آنا كاستيلو، تمار نوفاس، توني كورفيلو، تأليف إرنست رييرا، إخراج ألبرت بينتوز

- قصة الفيلم تدور في إطار درامي مثير وغامض.

قصة فيلم nowhere

- تدور القصة من خلال أسرة لاجئة تهرب من بلدة تأمر بقتل النساء الحوامل والأطفال، وذلك من خلال سفينة نقل بضائع يختبئ في الصناديف الحوامل والأطفال، تتصاعد الأحداث ويكتشف أمر الجميع ويتم قتلهم، وتختبئ بطلة الفيلم الحامل في المياه وتحارب من أجل البقاء.