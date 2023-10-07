مدير «تعليم القاهرة» يوجه بعدم تخزين الوجبات بالمدارس حفاظا على سلامة الطلاب

اجتمع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع فريق عمل التغذية المدرسية، بحضور منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، طاهر مصطفى، موجه عام التغذية، العميد هشام عربية مسئول الوجبة المدرسية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن فضل، مفوض التغذية من قبل شركة ساينو فودز التابعة للمشروع الخدمي لجهاز الخدمة الوطنية لتوريد الوجبات الغذائية بجميع أنواعها لمحافظة القاهرة.

واستهل موسى، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة منظومة التغذية والإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها، وذلك لخلق جيل يتمتع بصحة جيدة، والتركيز على عدة نقاط منها ما يلي:

- رصد الإيجابيات والتحديات في الأسبوع الأول من العام الدراسي.

- التأكيد علي اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام الوجبات وتسليمها للتلاميذ وذلك حرصا على سلامة صحتهم.

- المتابعة اليومية للمدارس للاطمئنان على أن التغذية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة.

وأكد أهمية فحص الوجبات المدرسية قبل توزيعها، موجها بفتح وجبة وتناولها للاطمئنان على سلامة مكوناتها قبل توزيعها على الطلاب.

عدم تخزين الوجبات

كما شدد موسى على عدم تخزين الوجبات بالمدارس، وتوزيعها يوميا لضمان المحافظة على توافر كافة عوامل الصحة والسلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

وجبة صحية

وأوصى بتيسير أعمال المفوضين وفق المحددات القانونية، ومراعاة المشاركة في التغلب على التحديات وتذليل الصعوبات لضمان وسرعة وصول وجبة صحية لكل طالب.