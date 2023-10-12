وزير الثقافة الأسبق: العرب يعيشون فترة صعبة.. ومصر فقط تمتلك رؤية واضحة

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ تاريخ وصاحب مؤلفات عديدة في الملف الفلسطيني، إنّ المشهد الحالي في قطاع غزة صعب لكنه ليس جديدا على مصر، وتكمن خطورته في أنّ الأمة العربية في أضعف حالاتها، حتى أنّها أضعف من حالتها في عام 1967 رغم خسارة الحرب بسبب تماسك الرقعة الجغرافية.

وأضاف النبوي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن» المُذاع عبر راديو 9090: «نعيش فترة صعبة للغاية، ولدينا مشكلات في الوطن العربي توحي بأنّ لدينا حربا عربية باردة، وحتى الآن لم تمر لحظة صعبة على الوطن العربي مثل هذه»، لافتا إلى أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك رؤية واضحة وثابتة، فالقيادة تدرك الدور القومي والتاريخي والمؤثر لمصر في المنطقة، ويعتمد عليها الغريب قبل الجار والقريب، فمصر هي الحليف الإقليمي الأول لكل جيرانها».

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أنّ مصر دائما تحمل رسالة بقاء الأمة العربية موحدة ومتماسكة، وأن تكون قضاياها المركزية في الصورة أمام أي مخطط، كي لا تكون المنطقة رخوة، وتُتاح الفرصة لأطراف خارجية لإدارة مصالحها عبرها.

وأكد النبوي، أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف على قدمين ثابتين في المنطقة ويمكنها رسم خطوط حمراء، متابعا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنّ الداخل ملتهب والخارج ملتهب، والهدف الذي تضعه الدولة المصرية نصب أعينها منذ تولي الرئيس السيسي دفة قيادة الوطن وحتى الآن، يتمثل في تثبيت أركانها، مضيفا: «مصر الدولة الوحيدة التي تعيد جمع شمل الأمة العربية، عندما تنادي يهرع الكل إليها، وعندما تطلق صرخة يجب الاهتمام بها والتعامل معها بعناية».