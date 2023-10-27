«الأوقاف» تفتتح عددا من المساجد اليوم في 5 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عدد من المساجد في بعض المحافظات المختلفة، ومنها مساجد صيانة، ومنها مساجد إحلال وتجديد، ووصل عدد المساجد التي تم افتتحها اليوم إلى 10مساجد، منهم 9 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، وبذلك يكون إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف منذ 1/7/ 2023 إلى اليوم، 270 مسجد منها (200) مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و(70) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد، فجاءت على النحو التالي:

- مديرية أوقاف جنوب سيناء:

1. مسجد الصديق –نويبع

2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع

3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة

- مديرية أوقاف بني سويف:

4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن

- مديرية أوقاف البحيرة:

5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى

6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص

- مديرية أوقاف الفيوم:

7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول

8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، فجاءت على النحو التالي:

- مديرية أوقاف قنا:

1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا

- مديرية أوقاف الغربية:

2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية