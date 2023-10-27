«الأوقاف» تفتتح عددا من المساجد اليوم في 5 محافظات
كتب:
حبيبة فرج
11:54 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
أرشيفية
تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عدد من المساجد في بعض المحافظات المختلفة، ومنها مساجد صيانة، ومنها مساجد إحلال وتجديد، ووصل عدد المساجد التي تم افتتحها اليوم إلى 10مساجد، منهم 9 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، وبذلك يكون إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف منذ 1/7/ 2023 إلى اليوم، 270 مسجد منها (200) مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و(70) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
مساجد الإحلال والتجديد
وعن مساجد الإحلال والتجديد، فجاءت على النحو التالي:
- مديرية أوقاف جنوب سيناء:
1. مسجد الصديق –نويبع
2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع
3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة
- مديرية أوقاف بني سويف:
4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن
- مديرية أوقاف البحيرة:
5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى
6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص
- مديرية أوقاف الفيوم:
7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول
8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب
مساجد الصيانة
أما عن مساجد الصيانة، فجاءت على النحو التالي:
- مديرية أوقاف قنا:
1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا
2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية