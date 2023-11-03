موعد ومكان عزاء الشاعر محمد القصاص.. وما وصيته لبناته؟

يسعى عدد كبير من محبي الشاعر محمد القصاص، لمعرفة موعد ومكان عزائه، ويتساءلون على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر وفاته أمس الخميس، وتشييع جثمانه ودفنه بمقابر العائلة عن موعد ومكان عزاء الشاعر محمد القصاص.

تعاون الشاعر محمد القصاص، خلال رحلته في عالم الفن مع أبرز نجوم الغناء منهم هاني شاكر والذي قدم معه أغنيته الشهيرة «علي الضحكاية»، وعلي الحجار وراغب علامة وأحمد منيب، وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وحسن الأسمر.

معاناة الشاعر محمد القصاص مع مرض السرطان

وجاءت وفاة الشاعر محمد القصاص، بعد رحلة صراع طويلة مع مرض سرطان الكبد، ووصل إلى مراحل متأخرة لم يجد معها أي نفع بشأن خضوعه للعلاج والحصول على جرعات الكيماوي وجلسات الإشعاع، بحسب تصريحات الشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية لـ«الوطن».

وأشار إلى أن الشاعر محمد القصاص، اكتشف إصابته بمرض السرطان منذ عدة أشهر، وتدهورت حالته سريعًا، بالشكل الذي لم يستطع معه خضوعه لأي جراحة لإزالة الورم أوالحصول على أي جرعة كيماوي.

موعد ومكان عزاء الشاعر محمد القصاص

وفيما يخص موعد ومكان عزاء الشاعر محمد القصاص، فقد تلقت أسرته العزاء في المقابر وفي منزل الأسرة المنزل، بعد انتهاء مراسم الدفن، بناء على وصيته لبناته بعد شعوره بوصوله إلى المرحلة الأخيرة في رحلة المرض بأنه لن يكون هناك سرادق للعزاء بعد وفاته، حسب تصريحات صديقه الشاعر فوزي إبراهيم.