مفاجأة سارة لمحبي الشتاء.. «الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

ينتظر محبو الشتاء موعد انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة، الذي لم يحدث حتى الآن رغم انتهاء فصل الصيف منذ عدة أسابيع وبداية الخريف، وهو ما أوضحت موعده هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة قليلا، وفقا لما أوضحته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة.

موعد انخفاض الحرارة

وتشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من نهاية الأسبوع الجاري، بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب تعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، تعمل على انخفاض الحرارة، وفقا لتصريحات «منار» لـ«الوطن».

وبداية من الأسبوع المقبل، تشهد البلاد تكاثر السحب الممطرة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، بسبب امتداد منخفض البحر الأحمر، الذي يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة ورعدية تستمر لمدة 48 ساعة متواصلة.

درجات الحرارة الأربعاء 8 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 9 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.