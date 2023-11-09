أستاذ علم نفس: السياسة الإسرائيلية تقوم على فكرة زرع العداء للعرب

قال الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي والسياسي بكلية الآداب جامعة حلوان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجمعت من مختلف دول العالم، وجاءت نتيجة الكراهية الشديدة لتصرفاتهم في الدول المختلفة، وتوجد دراسة تابعة الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن شعوب الدول المختلفة تكره هذه الدولة.

أهداف السياسة الإسرائيلية

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أن السياسة الإسرائيلية تقوم على فكرة زرع العداء للعرب والدول المحيطة فضلا عن خلق صورة ضخمة على كونهم أعداء ويرغبون في إنهاء إسرائيل من الوجود، وذلك من أجل شحن النزعة العدائية ويظل قائم على هذا العداء.

الشخصية الإسرائيلية

وتابع أن الشخصية الإسرائيلية تشعر دائما بكونها ضحية، وهذه أكذوبة كبيرة للغاية من أجل تبرير أعمالهم وجرائمهم الغاشمة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة قائمة لتبرير كل ما يمكن اتخاذه من سياسات عدائية وانتقامية من المحيط الذي حولها، مؤكدا أن السيطرة على غزة والحصول عليها لن يكن مرضيا لإسرائيل خاصة بعد ما حدث في 7 أكتوبر.