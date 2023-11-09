8 شروط للاستفادة من برنامج الإيجار بـ«سكن لكل المصريين».. 1000 وحدة في 4 محافظات

كشفت الحكومة عن شروط التقدم لبرنامج الإيجار بشقق سكن لكل المصريين، تزامنا مع اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي «أولي» للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنّه ستتيح 1000 وحدة سكنية بالمشروع التجريبي الأولي في 4 محافظات وهي «المنوفية، الجيزة، الشرقية، وبني سويف»، وصولا إلى 20 حتى 30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن لكل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.

وأشارت الحكومة إلى أنّ ذلك جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

ولفتت الحكومة إلى أنّه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة بالمشروع التجريبي للإيجار، والتي تتولى بدورها توقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، والإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

تفاصيل التعاقد على شقق إيجار مدعومة

وأوضحت الحكومة أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار، مشيرة إلى أنّ تفاصيل التعاقد تتمثل فيما يلي:

- تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

- يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2.

- يكون الإيجار الشهري 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية 75م٢ شاملا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.

- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهر، ويقوم «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها.

- يتم تسليم الكروت الخاصة بالعدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

- حال تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولا إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

شروط الاستفادة بوحدات الايجار بـ«سكن لكل المصريين»

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فتتضمن ما يلي:

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6 آلاف جنيه شهريا للفرد، و8 آلاف جنيه شهريا للأسرة.

- إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

- حال وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي.

- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

- يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

- يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2 ويصرف شهريا خلال مدة الإيجار.

- يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريا خلال مدة الإيجار.

- يتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع حال تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.