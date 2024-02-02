أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ يشهد الطقس انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ويتزامن معها الاعتماد على استخدام المياه الساخنة سواء في الاستحمام أو متطلبات النظافة في المنزل، وخاصة إذا كان المنزل يضم أطفالا وكبارا في السن.

أفضل سخان غاز

وكلما اقتربت أيام الشتاء، زاد الاقبال على شراء السخانات الكهربائية، لذا من خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أفضل سخان غاز، في الأسواق المختلفة، إذ يتباين السعر وفقا لسعة لتر السخان أو ماركته أو الخصائص التكنولوجيا المرتبطة به والتي تساعد على ترشيد الاستهلاك خلال الاستخدام.

أفضل أنواع سخانات الغاز وأسعارها

تباين واضح بين أسعار سخانات الغاز وسخانات الكهرباء في الأسواق وذلك بفارق يتراوح بين 1000 و2000 جنيه، وفق السعة اللترية والماركة، ويعتبر سخان الغاز أي هيت يونيون إير ذات الـ6 لترات الرقمي والكزود بمدخنة أقل سعر لسخانات الغاز في الأسواق، إذ يتوافر بسعر 2500 جنيه، أما سخان أريستون سعة 10 لترات يعتبر الأعلى سعرا إذ يتوافر مقابل 6470 جنيهًا، بينما جاءت باقي الأسعار كالتالي:-

- سخان الغاز آي هيت يونيون إير سعة 6 لترات: يصل سعره إلى 3799 جنيها.

- سخان غاز أريستون سعة 10 لترات: يصل سعره إلى 7715 جنيها.

- سخان مياه غاز أريستون سعة 6 لترات: يصل سعره إلى 5250 جنيها.

- سخان مياه آى هيت غاز ديجيتال سعة 6 لترات من يونيون إير بمدخنة – أسود زجاج – UGH060DGSBK: يصل سعره إلى 3449 جنيها.

- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لترات: يصل سعره إلى 4099 جنيها.

- سخان مياه ميديا ذات سعة 10 لترات مزود بمدخنة: يصل سعره إلى 4499 جنيها.

- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 10 لترات فضي - ZNGWDG10FLSL: يصل سعره إلى 5999 جنيها.

- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لترات دون مدخنة : يصل سعره إلى 4900 جنيه.

أسعار سخانات الكهرباء

أفضل سخان غاز في الأسواق.. اعرف المميزات والأسعار

- سخان الغاز آي هيت يونيون إير سعة 6 لتر: يصل سعره إلى 3799 جنيها.

- سخان غاز أريستون سعة 10 لتر؛ يصل سعره إلى 7715 جنيها.

- سخان مياه غاز أريستون سعة 6 لتر: يصل سعره إلى 5250 جنيها.

- سخان مياه آى هيت غاز ديجيتال سعة 6 لتر من يونيون اير بمدخنة – اسود زجاج – UGH060DGSBK: يصل سعره إلى 3449 جنيها.

- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لتر : يصل سعره آلى 4099 جنيها.

- سخان مياه ميديا ذات سعة 10 لتر مزود بمدخنة: يصل سعره إلى 4499 جنيها.

- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 10 لتر فضي - ZNGWDG10FLSL: يصل سعره إلى 5999 جنيها.

- - سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لتر دون مدخنة : يصل سعره آلى 4900 جنيها.

أسعار السخانات الكهرباء

- سخان مياه تورنيدو بمؤشر LED سعة 60 لتر أبيض - TEEE-60MW: يصل سعره إلى 4405 جنيها.

- سخان مياه فينوس فريش بسعة 50 لترا: يصل سعره إلى 3349 جنيها.

- سخان مياه جلاكسيا يونيفيرسال سعة 60 لترا: يصل سعره إلى 2530 جنيها.

- سخان مياه فربيش سعة 50 لترا: يصل سعره إلى 3349 جنيها.

- سخان مياه فريش سعة 40 لترا: يصل سعره إلى 3060 جنيها.

- سخان مياه يونيون إير سعة 50 لترا: يصل سعره إلى 2500 جنيها.

- سخان مياه فريش سعة 80 لترا: يصل سعره إلى 2969 جنيها.

- سخان مياه ريلاكس من فريش سعة 30 لترا: يصل سعره إلى 2905 جنيها.

- سخان مياه مارينا من فريش سعة 80 لترا: يصل سعره إلى 3479 جنيها

- سخان مياه رقمي من أوليمبك إلكتريك سعة 80 لترا: يصل سعره إلى 3999 جنيها.

- سخان مياه ريلاكس من فريش سعة 50 لترا: يصل سعره إلى 3315 جنيها.

نصائح تنظيم مرفق الكهرباء لترشيد استهلاك السخان الكهربائي

ولكي تقلل من فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء، وجه تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح لترشيد استهلاك السخان الكهربائي، وخفض قيمة فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء، والمحافظة على كفاءته وعمره الافتراضي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجاءت النصائح على النحو التالي:

- يجب ضبط درجة السخان على حرارة مناسبة، وتجنب ضبطه علي درجات حرارة مرتفعة، لترشيد الاستهلاك والمحافظة على العمر الافتراضى له.

- الحرص على ضبط الثرموستات، بالسخان عند درجة بين 50 - 60 درجة مئوية، لتجنب زيادة الأحمال عليه.

- الحرص على تشغيل السخان الكهربائي، وذلك قبل استخدام المياه الساخنة بـ30 دقيقة فقط على الأقل.

- يجب الحرص على تفريغ المياه الساخنة كل فترة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر، من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه، وذلك للتخلص من الشوائب العالقة به وتمنع انتقال الحرارة، وتقلل كفاءة السخان وتزيد من استهلاك الكهرباء.