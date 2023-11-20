رفع 56 ألفا و700 طن مخلفات من عدة مراكز بالدقهلية

شنت عدد من مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حملة مكبرة في قطاع النظافة وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة في مصانع التدوير، أسفرت عن رفع ما يقرب من 56 ألفا و700 طن قمامة.

رفع 100 طن مخلفات بالسنبلاوين

وأكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، الاهتمام بقطاع النظافة بشكل يومي ومستمر لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بها في شتى المجالات الخدمية وفي مقدمتها منظومة النظافة العامة والتجميل، وهناك متابعة لرفع ونقل تجمعات وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بمقلب القمامة الوسيط ببني عبيد إلى المقلب والمدفن الصحي ومصنع تدوير القمامة بسندوب بالمنصورة، ونقل ورفع ما يزيد عن 100 طن من القمامة والمخلفات الصلبة.

وفي نفس السياق، أكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أنه تم رفع ما يقرب 55 ألف طن من المخلفات والقمامة وتطهير أماكن تجمعات القمامة وتعقيمها، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية بشكل يومي، وفي الفترتين الصباحية والمسائية في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية.

الارتقاء بمظهر المحافظة

وتابع محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، أنه تم رفع المخلفات والقمامة في نطاق الحي بمدينة المنصورة، وتم استهداف عدد من الشوارع، بينها شارع الثانوية والمشاية وشارع الترعة وشارع النخلة وشارع بورسعيد وعدد من الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ورفع 1600 طن من المخلفات.