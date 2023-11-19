تحرير 83 مخالفة خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في مركزين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تحرير 10 محاضر إشغال

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10محاضر إشغال للمحال التجارية والمقاهي المخالفة بهدف خلق سيولة مرورية أمام المواطنين بأحياء مدينة المنيا.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركز بني مزار، قامت الوحدة المحلية بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة السير، حيث تم تحرير 73 محضر إشغال طريق بشارع بورسعيد، منها 11 محضر إشغال، و62 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.