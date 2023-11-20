«الجامعات»: دعم غير محدود لسداد مصاريف الطلاب المتعثرين سنويا

تنتظم الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات في أعمال الدراسة، للفصل الدراسي الأول 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

دعم غير محدود للطلاب غير القادرين

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، أن هناك دعما غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك دعما وميزانية مفتوحة سنويا، يجري ضخها في مكاتب رعاية الشباب، لسداد مصاريف الكليات والمدن الجامعية للطلاب المتعثرين، وغير القادرين والأيتام، وفقا للأوراق الثبوتية المقدمة، ومن يثبت أنه غير قادر.

من جهته، أكد الدكتور أشرف جنيجل، رئيس جامعة السويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تدعم صناديق رعاية الشباب بمختلف الكليات سنويا، بأكثر من 3 ملايين جنيه لسداد المصاريف الدراسية، لما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة متعثرين في سداد المصاريف الدراسية والمدن الجامعية، بخلاف الدعم الذي جرى تقديمه بشأن الرعاية الصحية الشاملة.

إعفاء الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية

و أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تعفي الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية، خلال مراحل الدراسة الجامعية الأولى 2023، مرحلة «الليسانس» أو «البكالوريوس»، لافتا إلى أن الدعم سيجري تقديمه سواء لسداد المصاريف الدراسية الجامعية أو المدن، مشددا على أن هناك دعما غير محدود لصناديق رعاية الشباب .

في الساق ذاته، قال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجامعة تدعم الطلاب في مختلف المجالات، وهناك أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، يقدم الدعم لهم ماديا ومعنويا سنويا في مراحل البكالوريوس والليسانس، بما يتماشى مع توجهات الدولة، لافتا إلى أن الجامعة تدفع ـما يقرب من 6 آلاف طالب مصاريف دراسية فقط من صناديق الرعاية.