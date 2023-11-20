هاجمه والده قبل دخول السجن.. مَن هو مهدي بن عطية العائد من الاعتزال؟

لم يكن طريق نجوم كرة القدم مفروشًا بالورود، بل في الأغلب الأوقات تكون الأزمات رفيقتهم، وهو ما حديث فعليًا مع مهدي بن عطية، لاعب منتخب المغرب سابقًا، الذي كان رحالة بين أندية الصفوة في أوروبا، قبل أن ينتهي به المطاف بالاعتزال بعد كأس العالم المنقضي، بسبب الإصابات التي سيطرت على مسيرته.

أزمات في مسيرة مهدي بن عطية

بعد عامين من الاعتزال، عاد مهدي بن عطية إلى الساحة مجددًا، ليقتحم الملاعب لكن تلك المرة بمنصب جديد، ليس بعيدًا عن كرة القدم، بعدما جرى تعيينه مديرًا رياضيًا لناديه السابق مارسيليا، بعد فترة طويلة من المشاورات التي كانت تهدد وجوده في هذا المنصب.

مهدي بن عطية الذي يملك في سجله ألقابا بالجملة، طاردته أيضًا أزمات بالجملة قبل وبعد الاعتزال، بعدما كان مهددًا بعدم العودة والحصول على منصب المدير الرياضي في النادي الفرنسي، بسبب عمله كوكيل أعمال للاعبين، مع يتعارض مع منصبه في النادي، خاصة أنه يتولى إدارة أعمال أحد لاعبي الفريق.

أزمات مهدي بن عطية مع والده

في عام 2016، أثارت تصريحات والد المهدي بن عطية جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية عامة والمغربية خاصة، بعدما هاجم ابنه متهما إياه بأنه لا يحبه ولا يوليه الاهتمام الكاف، كما أشار إلى أنه لم يتلق منه أي مساعدات مادية، رغم كونه يتقاضى راتبًا ضخمًا في تلك الفترة.

في مقابلة مع إحدى الصحف المغربية، قال والد بن عطية: «لقد تعبت كثيرا من أجل تربية مهدي، واليوم لا يهتم بي ولا يسأل عني، إنه ابن عاق لا يستحق أن أكون أبيه، أنا أعيش في فقر، ولا أستطيع توفير لقمة العيش لأسرتي، لو كان مهدي يحبني حقاً، لساعدني على العيش الكريم».

لم تتحمل والدة بن عطية تلك الاتهامات، وسرعان ما نفتها، قائلة: «علاقة مهدي مع والده يشوبها التوتر منذ سنوات لأسباب شخصية، لا يجب على والده أن يتكلم بهذه الطريقة وتشويه سمعة ابنه، مهدي شخص كريم وطيب القلب، وهو يساعد الجميع، بما في ذلك عائلته».

سجن والد مهدي لمدة 3 سنوات

وفي عام 2023، أصدرت محكمة مارسيليا حكماً بالسجن على والد بن عطية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية 30 ألف يورو، بعدما أدين الأب بتهمة إخفاء 10 ساعات فاخرة كانت قد سرقت، منذ عام 2010، من متحف شركة الساعات السويسرية الفارهة أوديمار بيجيه.

وحقق مهدي بن عطية إنجازات كبيرة مع الأندية التي دافع عن ألوانها؛ إذ فاز بلقب الدوري الألماني «مرتين»، ولقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، ولقب كأس إيطاليا «مرتين»، ولقب كأس أمير قطر، كما وصل مع بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، لكنه خسر أمام ريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي، كان «بن عطية» أحد العناصر الأساسية في منتخب المغرب الذي تأهل إلى بطولة كأس العالم 2018، بعد غياب 20 سنة، ولعب جميع مباريات منتخب بلاده بالبطولة، وساهم في تحقيقه فوزين وخسارة واحدة.