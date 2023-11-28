أمين الفتوى: من يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى «زينب»، قالت إن زوجها يعمل في مكان يقدم مشروبات ساخنة وأيضا خمور، لكنه يعمل في المشروبات غير المحرمة فما حكم ذلك؟.

يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال وليست خمورا، ويمكن أن يعمل الشخص في مكان فيه خمور، لكن هو يعمل على تقديم مشروبات ساخنة حلال فقط، فمن يطلب الخمور ومن يقدمها آثم ولا يجوز العمل في تقديم الخمور».

من يطلب ويقدم الخمور آثم

وأضاف: «لما أقدم مشروب ساخن لشخص مصاب باحتقان هل أخذ ثوابا على هذا؟.. لا فهذا عمله لا يأخذ عليه ثوابا، ومن يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير، فنحن الآن في عصر حد الحلال والحرام، ومن ثم كل شخص مسؤول عما يفعله».