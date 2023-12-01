جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج «فرصة» في الغربية

تابعت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، مشروعات تنمية الأسرة المصرية، من خلال فرق برنامج «فرصة.. ابدأ وإحنا معاك»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وقال أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إنه عقد اجتماعًا بهدف الوقوف على تقارير المتابعات الميدانية لمشروعات تنمية الأسرة المصرية، ضمن مبادرة «قرية بلا فقر»، والتي ينفذها برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بقرى التسليم الرئاسي بمركز زفتى.

تحقيق رضا المستفيدين

وأشار «حمدي» إلى أن فرق البرنامج نفذت جولة من أجل متابعة المشروعات متابعة ميدانية بقرية سنباط، والتأكد من نجاح واستمرارية المشروع ورضا المستفيدين، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة بمواصلة فرق برنامج فرصة باقي المتابعات الميدانية على باقى الحالات، حرصًا على الوصول للأهداف المنشودة من المبادرة وتمكين تلك الأسر إقتصاديا بهدف رفع مستوى معيشتهم والتحول من الحماية إلى الإنتاج، تحت شعار «فرصة.. ابدأ وإحنا معاك».