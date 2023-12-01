«رياضة الشرقية»: انطلاق احتفالية الأسبوع «العالمي لريادة الأعمال» 4 ديسمبر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية عن إحياء احتفالية الأسبوع «العالمي لريادة الأعمال»، بإقامة وعقد تدريبات لمدة 4 أيام تدريبية متتالية، تدار حول ريادة الأعمال والطرق المختلفة لإدارة المشاريع وتنميتها.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عن الإعلان عن إقامة التدريبات لريادة الأعمال بدءا من 4 ديسمبر الجاري حتى السابع من نفس الشهر على أن يكون التدريب خلال فقرتين، على أن تكون الفقرة الصباحية في الفترة من الساعة 1 إلى 4 مساء، والفقرة المسائية من الساعة حتى 10 مساء.

احتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

وأعلنت المديرية عن كيفية الحضور من خلال التسجيل من الرابط التالي:

كشفت الشباب والرياضة عن أن التدريبات مجانية إذ أنها مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر خلال مبادرة طور وغير.

وذكرت المديرية أن التدريب يتضمن 4 محاضرات مع تقديم شهادة من وزارة الشباب والرياضة باجتياز التدريب ووزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت، ويمكن الحصول على التدريب بالتسجيل اليومي.