 لجنة الوافدين بميناء السخنة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية

أنهت إدارة ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، كافة التجهيزات المتعلقة بجاهزية لجنة الوافدين رقم 6؛ لاستقبال الناخبين الوافدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق، غدا الأحد، وتسمر حتى الثلاثاء المقبل.

أكدت مصادر في إدارة ميناء السخنة، استلام الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الانتخابات الرئاسية بمحافظة السويس، لجنة رقم 6 المقامة بميناء العين السخنة، كما أشاد الأجهزة بالانتهاء من كافة التجهيزات وتسير الأمور.

تقع اللجنة رقم 6 داخل الميناء الذي يعمل فيه عدد كبير من المواطنين من خارج وداخل محافظة السويس، وتعتبر قريبة من الشركات والمصانع التي تقع شمال غرب خليج السويس.

عدد اللجان الانتخابية في السويس

تضم محافظة السويس في الانتخابات الرئاسية لجنة عامة واحدة، و49 مركزا انتخابيا بينها 44 مدرسة و5 أماكن هيئات ومؤسسات أخرى، فيما تشمل المراكز الانتخابية 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها، والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من الناخبين في محافظة السويس 484502 ناخبا، لهم حق التصويت، حيث يضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل تلك المراكز 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، أما حي الأربعين فيوجد به 15 مركزا انتخابيا تشمل 22 لجنة فرعية وتضم تلك اللجان 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركزا انتخابيا تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.