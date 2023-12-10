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انتخابات المصريين بالداخل

أستاذ علوم سياسية: التحديات الدولية تحتاج تكاتف المصريين مع الرئيس القادم

كتب:

هاجر عمر
11:56 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات المصرية 2024

الانتخابات المصرية 2024

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إنَّ اليوم يشهد استحقاقا مهما سياسي ودستوري الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أنَّ الشعب المصري يصطف أمام اللجان منذ الـ9 صباحًا لانتخاب رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات.

وأضاف «بدر الدين»، في مداخلة هاتفية على شاشة «DMC»، أنَّ الانتخابات تأتي في توقيت مهم، وفي ظل تحديات وقضايا تواجه الوطن وتواجه رئيس مصر القادم، وتحتاج لتكاتف الشعب مع الرئيس لمواجهة هذه التحديات.

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