«معلومات الوزراء» العالم يفقد 5.5 مليون شخص بسبب مادة الرصاص في 2019

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن خطر عالمي قادم يؤرق دول العالم، مشيرا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المواد الكيميائية مثلما تُساعدنا في تيسير دورة حياتنا اليومية أصبحت تضر، وبالأخص أكسيد النيتروجين الذي يُعد الأقوى 300 مرة من ثاني أكسيد الكربون.

الأسمدة النيتروجينية تتيح زراعة كميات أكبر من المحاصيل الغذائية

وأضاف المركز، أن الأسمدة النيتروجينية تتيح زراعة كميات أكبر من المحاصيل الغذائية، 40% فقط منها تمتصه المحاصيل، بينما تنتقل 60% إلى الهواء أو تتسرب إلى الماء فتكون مسؤولة عن ملايين الوفيات المُبكرة الناجمة عن تلوث الهواء.

الكاديوم محظورة في معظم الدول مرتفعة الدخل

ولفت التقرير، إلى أن التعرض لعنصر الرصاص تسبب في وفاة أكثر من 5.5 ملايين شخص في 2019، أما الكادميوم «مادة كيميائية تدخل في تركيب البطاريات والإلكترونيات والطلاء وبعض الأغذية» والمحظورة في معظم الدول مرتفعة الدخل، ويُؤثر بدوره على صحة القلب والأوعية الدموية ويُسبب الفشل الكلوي والسرطان، لكنه يستخدم كمادة عازلة في بعض الدول مثل «الهند، وسريلانكا، وإندونسيا».

التكلفة الاقتصادية للأضرار الصحية 6 تريليونات دولار في 2019

وبلغت التكلفة الاقتصادية للأضرار الصحية 6 تريليونات دولار في 2019، بما يعادل 6.9 من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبالتالي فإن التلوث بشكل عام مع تغير المناخ يٌشكلان عقبة رئيسية أمام إنهاء الفقر على كوكبنا.