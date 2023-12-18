«مصر السلام»: نطمح لاستكمال ما بدأه الرئيس السيسي من إنجازات

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، جاء نتيجة الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، فضلا عن إدراك الشعب المصري لحساسية التوقيت الحالي الذي يقتضي الالتفاف حول القيادة السياسية نظرا لما تشهده المنطقة من تحديات.

تحديات وملفات ذات أولوية قصوى

وأوضح فوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يقع على عاتقه العديد من التحديات وملفات ذات أولوية قصوى عليه استكمال ما بدأه من خطوات فعالة فيها، على رأس تلك الملفات هي الأحداث الجارية في قطاع غزة، وحماية الأمن القومي المصري، وأضاف: «نثق في قدرة الرئيس السيسي في استكمال ما بدأه من خطوات جريئة وقوية في ملف القضية الفلسطينية، وقدرته على حماية الوطن بحكمة».

تطورات غير مسبوقة أهمها القضاء على الإرهاب

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية التي تولى فيها الرئيس السيسي حكم البلاد، شهدت تطورات غير مسبوقة أهمها القضاء على الإرهاب وتطهير أرض سيناء، والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، ولابد من العمل في الولاية الجديدة على استكمال النجاحات التي بدأها الرئيس السيسي، والمضي قدما في الملفات التي شهدت تطوير واستكمال هذا التطوير منها على سبيل المثال تطوير التعليم ومشروعات البنية التحتية.

مشروع حياة كريمة في الولاية الجديدة للسيسي

وأضاف أن الشعب المصري في انتظار المزيد من الإنجازات التي سوف يحققها المشروع القومي لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي نال إشادات دولية عديدة خلال السنوات الماضية كتجربة تنموية فريدة، حسَّنت حياة طبقات عديدة كانت مهمشة، وسلطت الضوء عليها، والجميع الآن في انتظار استكمال إنجازات هذا المشروع الفارق في حياة آلاف من الأسر المصرية الأكثر احتياجا.