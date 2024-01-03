إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة 5 حالات تعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعديات على الأراضي الزراعية في قرية «أولاد يحيى، ونجع الدير، والبلابيش المستجدة» وتتضمن هذه التعديات، منازل وغرق مبنية الطوب الأبيض «البلوك»، خلال أسبوع.

الإزالة الفورية للمخالفات

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وإشراف المحاسب محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بضرورة الإزالة الفورية للمخالفات فور ظهورها والتصدي لها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.