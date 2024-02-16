الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين.. اعرف الطرق والرسوم

الكشف الطبي لسيارات المعاقين، من الإجراءات المهمة التي يجب على الأشخاص أصحاب الهمم الخضوع لها قبل الحصول على رخصة القيادة، ويتم إجراء هذا الكشف من قبل أطباء بوزارة الصحة، إذ بهدف إلى التأكد من أحقية الشخص للحصول على السيارة، ضمن التيسيرات التي تقدمها وزارة التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوضح بالخطوات كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين، وأبرز الشروط الخاصة بالكشف بشكل عام ولذوي الهمم الذين يمكنهم الحصول على سيارات بأسعار مخفضة.

استعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

شروط سيارات المعاقين:

هناك بعض الشروط العامة الواجب توافرها في السيارة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها:

1- أن تكون السيارة مسجلة في الدولة التي يتم إجراء الكشف فيها.

2- أن يكون عمر السيارة أقل من 15 عامًا.

3- أن تكون في حالة جيدة من حيث الهيكل والمحركات والأنظمة الكهربائية.

4- أن تكون السيارة مزودة بكل وسائل السلامة اللازمة، مثل الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

يمكن لصاحب السيارة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال عدة طرق، أبرزها:

الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في مصر.

الاستعلام عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

التوجه شخصيًا إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

• خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات من خلال الموقع الإلكتروني:

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات من خلال الموقع الإلكتروني، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

النقر على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

النقر على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات».

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

إدخال كلمة المرور.

النقر على زر بحث.

• خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء:

الاتصال بالرقم المخصص لمركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

تقديم الرقم القومي لصاحب السيارة.

انتظار الرد من ممثل مركز خدمة العملاء.

• خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال التوجه شخصيًا إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة:

التوجه إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

تقديم الرقم القومي لصاحب السيارة.

انتظار الرد من الطبيب المختص.

كم يستغرق استخراج شهادة الكشف الطبي للسيارات؟

تستغرق مدة صدور شهادة الكشف الطبي للسيارات عادةً من 10 إلى 14 يوم عمل.

طرق دفع رسوم الكشف الطبي للسيارات

يمكن لصاحب السيارة الدفع مقابل الكشف الطبي نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان.

في حالة عدم اجتياز السيارة الكشف الطبي، يتم إبلاغ صاحب السيارة عن أسباب عدم اجتياز الكشف، ويمكن تقديم تظلم عند الرفض.