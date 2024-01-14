«وعود تتحقق».. «بلاد الدهب» تعود لرونقها بمشروعات قومية وخدمية

طفرة تنموية واقتصادية هائلة شهدتها محافظة أسوان، ساحرة الجنوب، عبر مشروعات قومية وخدمية وإنمائية تحققت على أرض الواقع لتعود المحافظة لرونقها، فعلى مدار السنوات العشر الأخيرة عادت أسوان لمكانتها المرموقة عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والسياحة العالمية ومنارة للازدهار فى أقصى صعيد مصر.

افتتاح 14 مشروعا تشمل منطقة الطابية وممشى أهل مصر

وتستعد المحافظة للاحتفال بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات المهمة داخل المحافظة، وهى بمثابة قفزة تنموية فى المنطقة، من بينها المشروعات التى تم الإعلان عن افتتاحها خلال الاحتفالات، وهى مكتبة مصر العامة بأسوان ومشروع ممشى أهل مصر، وافتتاح وتشغيل 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً واستثمارياً فى مختلف قطاعات العمل العام بالمحافظة.

وحسب تقارير المحافظة، تتنوع المشروعات التى سيتم افتتاحها وتشغيلها، لتشمل مجموعة متنوعة من المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والرياضية ضمن خطة تعزيز بنية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية فى المنطقة بفضل هذه المشروعات الجديدة، فى سياق جهود الحكومة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحسين المعيشة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات الجديدة فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين فى أسوان.

كما يشهد العيد القومى للمحافظة افتتاح منطقة الطابية التاريخية الأثرية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية فى حى اللوتس بمشروع الإسكان المميز، وتشمل هذه المشروعات أيضاً تطوير وتحسين طريقى كيما والسماد، فضلاً عن بناء محاور وجسور وطرق سريعة، بما فى ذلك محور وكوبرى خزان أسوان البديل ومحور وكوبرى دراو.

600 ألف فدان لتوسعة الرقعة الزراعية فى «توشكى»

وحسب تقارير لمجلس الوزراء، تشهد المحافظة العديد من المشروعات القومية التى عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، منها «توشكى» أحد أكبر المشروعات الزراعية، الذى يستصلح 600 ألف فدان من الأراضى الصحراوية لتوسعة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر ويضمن الأمن الغذائى من خلال إنتاج أنواع متعددة من المحاصيل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مع إضافة مساحات جديدة لزيادة المحاصيل، وقد أولى الرئيس السيسى اهتماماً خاصاً بمشروع توشكى من خلال تحسين البنية التحتية مثل شبكات الرى وإزالة العقبات والعراقيل.

ووفقاً لتقارير محافظة أسوان، جرى إنشاء العديد من الجسور فوق نهر النيل لربط الطرق الشرقية بالغربية، منها «كلابشة»، وكذلك المحور البديل لخزان أسوان بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ جسر بديل لجسر سد أسوان القديم بتكلفة 4 مليارات جنيه.

«أسوان الجديدة» ضمن مدن الجيل الرابع

ودشنت الدولة مدينة أسوان الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع، وتمثل أفضل مدينة فى صعيد مصر، حيث تقع فى موقع مميز مطل على نهر النيل شمال غرب مدينة أسوان، وبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 3 مليارات جنيه، تحتوى على مدينة عالمية ومستشفى جامعى وحرم جامعة أسوان الجديد.

كما أصبحت «أسوان» محوراً عالمياً لمشروعات الطاقة المتجددة وبالتحديد «الطاقة الشمسية»، والتى يمكن وصفها بالسد العالى الجديد، إذ يقع المشروع الأكبر فى منطقة بنبان بقدرة إنتاجية للطاقة النظيفة تعادل إنتاج السد العالى، كذلك نجح المشروع مؤخراً فى إدخال نحو 1465 ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها.

وشهدت المرحلة الحالية انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة التى ستوفر آلاف فرص العمل الحقيقية، ومنها افتتاح فنادق سياحية بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، بالإضافة إلى تشغيل 27 مصنعاً فى المنطقة الصناعية بـ«العلاقى» والتى تضم 308 وحدات وورش حرفية طرحتها مؤخراً الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتزامن ذلك مع العمل فى أكبر منطقة لوجيستية عالمية منفذة على مساحة 600 فدان فى منطقة كركر، والتى ستسهم بشكل مباشر فى الوصول إلى الأسواق الأفريقية.

كما تشهد المحافظة العديد من المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك أعمال التطوير ورفع مستوى الكفاءة فى القرى التابعة لمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، إذ جرى إنشاء 158 مركز شباب بتكلفة إجمالية تصل إلى 738 مليون جنيه.

ومن ضمن المشروعات القومية التى شهدتها محافظة أسوان، خلال الـ3 سنوات الماضية، «كيما 2» الذى يُعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى بجنوب الصعيد، ويمثل نقطة انطلاقة حقيقية نحو عصر جديد من التنمية والاستثمار، لسد الفجوة القائمة فى أسواق الأسمدة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة صناعية كاملة فى أسوان، كما يهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى بدلاً من التحليل الكهربائى للمياه، لترشيد استهلاك الطاقة.

وعود تحققت منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظة أسوان، لافتتاح عدة مشروعات، حيث عقد الرئيس جولات مع الأهالى، منها جلسته الشهيرة فى قرية غرب سهيل على هامش الزيارة، وقدّم وعوداً بالتطوير والتنمية لأهالى أسوان.

من جانبه، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدولة تُولى صعيد مصر اهتماماً كبيراً، ومع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن جعل أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية، تضطلع الحكومة بتحقيق ذلك، حيث أصبحت أسوان منارة للازدهار فى أقصى صعيد مصر وعادت إلى مكانتها السياحية.

وأضاف المحافظ، لـ«الوطن»، أن الدولة دشنت مشروعات فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية، ومشروعات قومية لوضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصادياً وتجارياً، مشيراً إلى أن أسوان تشهد نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة بمختلف مدنها وقراها.