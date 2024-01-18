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أشرف شرف ضيف «نغم إف إم» الليلة للحديث عن فاتن حمامة

كتب:

مريم جاد
04:38 م | الخميس 18 يناير 2024
فاتن حمامة

فاتن حمامة

يحل الكاتب الصحفي أشرف شرف، ضيفا ببرنامج «على نفس الموجة» الليلة، تقديم الإعلامية الكبيرة إنجي أنور، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء؛ للحديث عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة تزامنا مع ذكرى وفاتها التاسعة.

يكشف «شرف» عن عدد من الكواليس والحكايات والحوارات التي أجراها معها، على مدار عدة سنوات قبل رحيلها، كما يتطرق «شرف» للحديث عن كواليس لقاء سيدة الشاشة العربية «فاتن حمامة» مع الرئيس السيسي قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية.

كما يكشف عن عدد من الأعمال الفنية التي كانت تنوي تقديمها وتعثر ظهورها للنور، وعدد آخر من الحكايات والقصص التي تروى لأول مرة عنها.

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بقلم مريم جاد