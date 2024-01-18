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5 خطوات للاستعلام عن فاتورة مياه شهر فبراير 2024 بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
07:30 م | الخميس 18 يناير 2024
الاستعلام عن فاتورة المياه بالشرقية 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه بالشرقية 2024

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن 5 خطوات يمكن اتباعها في حال الرغبة في الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2024 بالشرقية.

5 خطوات للاستعلام عن فاتورة المياه شهر فبراير

تستعرض «الوطن» 5 خطوات للاستعلام عن فاتورة المياه شهر فبراير 2024 بالشرقية، كما أوضحتها شركة المياه والصرف الصحي بالشرقية كالتالي:

كشفت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن 5 خطوات يمكن اتباعهم لمعرفة فاتورة شهر فبراير 2024، من خلال رابط إلكتروني.

-إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الرابط الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية من هنا، بالدخول على الرابط ومتابعة باقي الخطوات.

-كتابة اسم المنطقة التي يقيم بها المواطن في الشرقية، للحصول على تفاصيل فاتورة المياه.

-كتابة اسم المستهلك مطابقا للاسم كما هو في فاتورة المياه التي ترسلها له الشركة، ثم كتابة الفرع الخاص التابع له المستهلك بالمحافظة.

-كتابة وتسجيل اسم المجموعة التي يتبعها المستهلك.

-كتابة رقم الحساب الخاص بالمستهلك.

-بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة يمكن الضغط على زر بحث، ثم تظهر قيمة فاتورة المياه لشهر فبراير 2024.

-يمكن للمستهلك الاستعلام من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو محصل الفواتير، كما توجد الشركة بمدينة الزقازيق بجوار مكتبة مصر العامة 29 شارع سعد زغلول، ورقم الهاتف ‎055 2302532

 

 

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