أحمد عبدالله يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والده (فيديو)

عاش الفنان أحمد عبدالله، حالة من الحزن، خلال الساعات الماضية، بعد رحيل والده وتشييع جثمانه صباح اليوم، من مسقط رأسه في مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد صلاة الظهر.

أحمد عبدالله يكشف اللحظات الأخيرة قبل رحيل والده

وفى تصريحات خاصة لـ «الوطن» كشف الفنان أحمد عبدالله، اللحظات الأخيرة قبل رحيل والده، فقال: «قبل عشر أيام كان طبيعي جدًا مكنش فيه أي حاجة غير بس المشاكل العادية شوية سكر بحكم السن، وهو كان المسؤول عننا كلنا أنا وإخواتي كان بيصحى من النوم يفكر فينا إحنا».

وتابع أحمد عبدالله: «أنا كنت الصبح أصحى من النوم أكلمه أقوله على كل تفاصيل يومي دقيقة بدقيقية، عندي تصوير أقوله ومهما كان فيه في اليوم دعوته هيا اللي هتفكلي الدنيا، ومكنش فيه حاجة اقرأها غير لما أقوله وأخد رأيه في الدور والشخصية اللي بقدمها».