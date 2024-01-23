افتتاح مجمع استهلاكي جديد بحدائق أكتوبر غدا.. السلع بتخفيضات 25%

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، افتتاح ثاني فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غداً، بمنطقة الزهور سيتي «الخامسة ابني بيتك سابقا»، بالتنسيق مع المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية والسلع الغذائية والمجمدات بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

توفير مقررات التموين وفارق نقاط الخبز

وأشار رئيس الجهاز في بيان، إلى أنه سيجري التنسيق مع الشركة ووزارة التموين لتوفير مقررات التموين وفارق نقاط الخبز من خلال ماكينة الصرف في حال توفيرها للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية بدءا من أول كل شهر حتي نهايته.

أكد المهندس محمد مصطفى، أن التشغيل اليومي للمجمع سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وهي فترة التشغيل الرسمية أسوة بباقي المجمعات الاستهلاكية في كل المحافظات.

وتابع رئيس الجهاز، بأن هناك 4 فروع أخرى لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، جار التجهيز لها تمهيداً لاستلامها لتوفير السلع للمواطنين، بحيث يصل إجمالي عدد الفروع في مدينة حدائق أكتوبر إلى 6.

طرح السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة 25%

أكدت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، طرح عدد كبير من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة 25% في الفرع الجديد أسوة بباقي الفروع المنتشرة في القاهرة والجيزة، لتوفير احتياجات المواطنين من كل السلع بأسعار تنافسية.

أوضحت الشركة أنه سيجري طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها، والزيت بـ40 جنيه للعبوة 800 مل، فضلا عن طرح جميع أنواع اللحوم والأسماك المجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.