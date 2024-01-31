مديرا تعليم وتضامن قوص يتابعان استعدادات قوافل «بالوعي مصر الأفضل»

استقبل عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية بمكتبه، اليوم الأربعاء، رفعت الخطيب مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بقوص ووكيلة رمضان عبدالعال، بالتزامن مع استضافة مجمع الدكتور عبدالعزيز القوصي للتعليم الأساسي، فعاليات قوافل بالوعي مصر بتتغير للأفضل والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي بعدة نقاط اهتمام مجتمع بمحافظة قنا.

تعليم قوص

شهد اللقاء كنانة فنجرى أبوجبل وكيل إدارة قوص التعليمية والمهندس أبوالحسن على سعيد مدير التعليم الفني وأحمد عطا مسؤول أمن تعليم قوص والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان.

التضامن الاجتماعي

يذكر أن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أطلقا إشارة بدء حملة بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل مطلع الأسبوع الجاري من مركز شباب المعنا بمدينة قنا بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص أن القافلة ستبدأ غدا الخميس وتستمر ليومين من نادى الشعب الرياضي بقوص ومجمع الدكتور عبدالعزيز القوصي وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

وأضافت القباج أن الحملة تستهدف تقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا حصر الأسر الأولى بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلي أن التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي، وتقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.