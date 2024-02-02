«آسف يا نفسي».. طارق الشيخ يطرح أغنية جديدة عبر «يوتيوب» (فيديو)

طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم «آسف يا نفسي»، عبر منصة «يوتيوب» من ألحانه وكلمات فضل الراوي وتوزيع محمد جابر.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

كلمات الأغنية

ياما ناس بتضحك على نفسها

عشان تجيب الراحة لنفسه

كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه

ويقولها وحشتيني

يا للي كنتي غايبه عني

والسبب كان ضعف مني

وآه يا نفسي سامحيني أنا اللي بايدي رخصتك

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أغنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم «لما النفس تهون علي النفس» تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مؤخرًا النجم طارق الشيخ أنه يحضر عددًا من الأغانى خلال هذه الفترة، إذ يطرحها أغنية تلو الأخرى على طريقة السينجل، مضيفا أنه يحرص على تقديم أغان تلمس الشارع المصري وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة.