يحيى الفخراني عن زوجته لميس جابر: «تحملتني كتير ويا بخت اللي عنده زوجة صالحة»

كشف الفنان يحيى الفخراني عن تفاصيل تأثره خلال حفل توقيع كتاب «حدوتة على الماشى» لزوجته الدكتورة لميس جابر، وذلك خلال مداخلته ببرنامج «مساءDMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري.

وقال الفنان يحيي الفخراني: «لما بنكبر بيبقي إحساسنا رهيف، وأعتقد أنها استحملتني كتير قوي بصراحة، واللي ربنا بيحبه يرزقه بزوجة صالحة فعلًا، تكون بتحبه لوجه الله كده زي ما بيقولوا، والمرأة متعرفش تدي غير الحب، والحب أساسه عطاء، والقدرة على العطاء نعمة».

لميس بتكتب بحب شديد

وأضاف قائلًا: «الكتابة لما تكون هواية بيكون الكاتب أقوى، لأنه رايح لحاجة بيحبها، والحب بينتقل للمتفرج، (لميس) طبيبة، وطبيبة شاطرة، أنا سعيد بالكتاب دا لسبب، لأنها كتبته بحب شديد، وتناولت التاريخ بشكل إنساني يصل للإنسان البسيط، والتاريخ فعلًا أساسه حواديت».

التمثيل عشقي

وتابع: «أنا عمري ما سقطت، ومتخرج بتقدير عالي وطالع الـ 13 على الدفعة، ومع ذلك سبت كل حاجة واتجهت للعشق، اتجهت الى التمثيل».