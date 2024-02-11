الأفلام المصرية تحقق 2.7 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

حققت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات إيرادات في شباك التذاكر، وصلت إلى مليوني و782 ألف جنيه، عن أمس السبت في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم الحريفة قائمة إيرادات الأفلام المصرية بمليون و239 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم رحلة 404 بـ712 ألف جنيه، يليه في المركز الثالث فيلم أبو نسب والذي حقق إيرادات بلغت 259 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم الإسكندراني بـ 193 ألف جنيه.

«شماريخ» يتراجع إلى المركز العاشر

حقق فيلم أنف وثلاث عيون الذي جاء في المركز الخامس إيرادات بلغت 106 ألف جنيه، يليه فيلم السيستم بـ88 ألف جنيه، بفارق عن فيلم المركز السابع التجربة المكسيكية والذي حقق 81 ألف جنيه، أما فيلم درويلة جاء في المركز الثامن بـ 70 ألف جنيه، ويليه في المركز التاسع فيلم عصابة عظيمة.

تراجع فيلم شماريخ إلى المركز العاشر في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، محققا 6 آلاف جنيها، أما فيلم عادل مش عادل فحقق ألفي جنيه، بينما المركز الأخير كان من نصيب فيلم ليلة العيد بـ 331 جنيها.