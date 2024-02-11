فيلم التجربة المكسيكية يحقق 1.2 مليون جنيه إيرادات في 11 يوما

حقق فيلم «التجربة المكسيكية» إيرادات بلغت مليونًا و200 ألف جنيه مصري خلال 11 يومًا من عرضه في دور السينما المصرية، واحتل المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما التي تضم 12 فيلمًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم التجربة المكسيكية في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات تقدر بـ81 ألفا و265 جنيها، وسبقه في الترتيب من حيث الإيرادات أفلام الحريفة بطولة مجموعة من الشباب، رحلة 404 بطولة منى زكي، أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري، الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، أنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك، السيستم بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي.

أبطال فيلم التجربة المكسيكية

فيلم التجربة المكسيكية بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود حافظ، ندى موسى، إخراج شادي علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد محرز ومحمود حمدان.

قصة فيلم التجربة المكسيكية

تدور قصة فيلم التجربة المكسيكية في إطار كوميدي ملئ بالمفاجآت، من خلال مجموعة من الأصدقاء يقعون في ورطة وعدة أزمات عندما يقررون السفر إلى المكسيك.