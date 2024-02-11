طرح مشغولات ذهبية خفيفة لإنعاش السوق.. تصل لأقل من نصف جرام

قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن هناك عددا من المصنعين والتجار باتوا يعتمدون في مشغولاتهم الذهبية على المشغولات خفيفة الوزن من أجل تحقيق رواج في حركة المبيعات الخاصة بهم في الأسواق.

إنتاج المشغولات الذهبية خفيفة الوزن

وأضاف «واصف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مساعي الصناع في إنتاج المشغولات الذهبية خفيفة الوزن جاءت من أجل تحقيق الرواج بالمبيعات، وحتى يكون في متناول الجميع شراء المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أنه مؤخرا بات يتواجد في الأسواق حلق للأطفال يزن 45 مليجراما فقط، أي يزن الشق الواحد منه 22 مليجراما.

وأوضح أن عملية صناعة الذهب خفيف الوزن ومن أجل إخراجه في شكل يعجب المشتري يمر على عملية تصنيع مرهقة وشاقة على الفرد الذي يمكث من أجل تشكيل الذهب وتحقيق الشكل الجيد منه، لافتا إلى أن المشغولات الذهبية خفيفة الوزن لا تختلف كثيرا عن الثقيلة من حيث براعة التصميم ووضوح الشكل النهائي فيها.

الورش الخاصة بالذهب تحتاج عمالة ماهرة

وأكد أن إنجاز مثل تلك المشغولات في المصانع أو الورش الخاصة بالذهب يحتاج لعمالة ماهرة ووقت أطول من المشغولات كبيرة الحجم، حيث إنه لصناعة المشغولات الذهبية خفيفة الوزن، يستغرق الأمر وقتا في التشكيل أكبر من الوقت الذي تستغرقه صناعة القطعة الذهبية الكبيرة الأخرى، وفي نفس الوقت يجرى محاسبة العامل ببيع الجرام، إذ يستطيع الصانع صناعة 50 جوز من الحلق في خلال أسبوع.