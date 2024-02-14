زراعة 205 أشجار مثمرة للحد من التلوث في مركزين بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

تنسيق وزراعة الأشجار

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز مطاى، إنه يتم استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 105 شتلات متنوعة من الأشجار المثمرة (ماهوجني، تفله، ومورينجا) بطريق مصر أسوان الزراعي كتدعيم للجانب الغربي للطريق، وقص وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قص وتهذيب الأشجار الموجودة

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار، إلى جانب زراعة 100 شتلة من الأشجار المثمرة بشارع الشريف، كما تم قص وتهذيب الأشجار الموجودة ومتابعة أعمال النظافة على طول الكورنيش بأقسامه الثلاثة شمال ووسط وجنوب المدينة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.