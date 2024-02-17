موعد ومكان جنازة الإعلامي سيد محمود

أعلن الدكتور محمد عبده بدوي مقدم البرامج بالتليفزيون المصري، وفاة الإعلامي سيد محمود كبير مذيعي الإذاعة المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

جاءت وفاة الإذاعي سيد محمود بعد فترة من وفاة نجله «زياد» الذي رحل عن عالمنا قبل تخرجه من الجامعة، ليلحق اليوم بنجله.

إعلاميون وكتاب ينعون الإعلامي سيد محمود

ونعى عبده بدوي الإعلامي والإذاعي الراحل سيد محمود، قائلا: «الأستاذ والصديق والحبيب والإعلامي القدير سيد محمود في ذمة الله.. صلاة الجنازة اليوم في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.. ألف رحمة ونور».

وحرص عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمخرجين على نعي الإذاعي الراحل سيد محمود، من بينهم الكاتب سيد محمود الذي قال عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»: «في رحمة الله سمي المذيع الإعلامي سيد محمود ابن إذاعة الشباب والرياضة ومدرب مذيعي الأخبار.. رحمة ونور على رجل جميل حقا»، بينما قال الإعلامي محمد الشاذلي مقدم «برنامج صباح الخير يا مصر»، عن الإعلامي الراحل: «أستاذنا وزميلنا سيد محمود في ذمة الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».