«الإسكان» تعلن طرح 18 محلا وصيدليتين في 3 مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 18 محلًا تجاريًا وصيدليتين بـ 3 مدن جديدة هي: «العبور، والعاصمة الإدارية، المنصورة».

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، طرح 7 محلات تجارية وصيدلية واحدة، بمساحات تتراوح من 19 إلى 40 مترًا مربعًا، وذلك في السوق التجاري بمركز خدمات عمارات سكن مصر بالمرحلة الأولى بالمدينة.

شروط المزاد العلني

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن البيع سيتم بنظام المزاد العلني، وفقًا للشروط التالية:

يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، مقابل سداد مبلغ 299 جنيهًا، لكل محل أو صيدلية.

تعقد جلسة المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، يوم الأحد الموافق 14 من أبريل القادم.

يجب سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسون ألف جنيه لكل محل، في موعد غايته جلسة المزاد.

تأمين دخول المزاد للصيدلية

أعلن جهاز تنمية المدينة أن تأمين دخول المزاد للصيدلية هو مائة ألف جنيه، ويجب سداده في موعد غايته جلسة المزاد. ويتم استكمال سداد باقي المبلغ على النحو التالي:

10% من القيمة البيعية الإجمالية للوحة.

1% مصاريف إدارية.

0.5% لصالح مجلس الأمناء.

5% وديعة صيانة تدفع خلال شهر قبل الاستلام.

شروط دخول المزاد المعاينة

وأعلن جهاز تنمية المدينة، أنه يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، على أن تتاح جميع التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو: «اضغط هنا».

طرح 4 محلات تجارية

وفي سياق متصل أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة عن طرح عدد 4 محلات تجارية، بمساحات تتراوح من 33 م 2 إلى 95 م 2 بسوق المجاورة الثامنة بالحي السكنى الثالث بمدينة العاصمة الإدارية للبيع بالمزاد العلني بنفس الشروط السابقة، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، يوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير الجاري، و يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسون ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزا .

في سياق متصل، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية، بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة عن طرح 4 محلات تجارية للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 33 إلى 95 مترًا مربعًا، وذلك في سوق المجاورة الثامنة بالحي السكني الثالث.

وتخضع عملية البيع لنفس الشروط السابقة، على أن تعقد جلسة المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير الجاري.

ويجب سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسون ألف جنيه، لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن طرح 7 محلات تجارية وصيدلية واحدة للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 مترًا مربعًا، وذلك في السوق التجاري المقام على قطعة الأرض رقم (59 بمنطقة اللؤلؤ - بالحى 14 بالمدينة.

وتُعقد جلسة المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 6 من مارس القادم.

ويجب سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسون ألف جنيه لكل محل، و100 ألف جنيه للصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، بينما يتم سداد باقي المبلغ بنظم تقسيط ميسرة.