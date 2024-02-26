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3 أعمال يشارك بها أحمد عبد الله في مسلسلات رمضان 2024

كتب:

بسمة شطا
02:47 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
أحمد عبد الله

أحمد عبد الله

يعيش الفنان أحمد عبد الله، حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة، ويشارك في السباق الرمضاني لعام 2024، بثلاثة أعمال درامية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي بمسلسل جعفر العمدة.

ثلاثة أعمال لأحمد عبد الله في رمضان 

أولى الأعمال التي يشارك بها الفنان أحمد عبدالله هذا العام، هو مسلسل حق عرب الذي يشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم دينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز ورياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما يشارك أيضًا في مسلسل بيت الرفاعي، وذلك بجانب العديد من الفنانين، من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق ومحمد لطفي وميرنا جميل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل الحشاشين

ويظهر كضيف شرف، في مسلسل الحشاشين، بجانب عدد من الفنانين، من بينهم كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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