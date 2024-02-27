فحص 126 مريضا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 126 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين في مدينة ناصر ومنطقة الشناوية بمركز ناصر، بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.

تحمل انتقال نفقات المرضى إلى المستشفى

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خلال بيان صحفي، اليوم، أن القافلة تضمنت كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا لمن يحتاج.

استهداف العزب والنجوع

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن تنظيم القافلة تمت وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف، والمستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

أنشطة جمعية الأورمان في بني سويف

وأكد أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، بينها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.