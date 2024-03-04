منة مخيمر ابنة الإسكندرية تفوز بالبطولة العربية الـ6 للوشو كونغ فو للشباب والناشئين

فازت ابنة الإسكندرية منة الله محمد مخيمر صاحبة الـ 16 عاما والطالبة بالصف الأول الثانوي، بلقب البطولة العربية السادسة للوشو كونغ فو، والتي أقيمت بتونس.

وحققت اللاعبة المصرية لقب بطولة الشباب وبطولة الناشئين في نهائيات البطولة، وتحلم منة الله بتمثيل مصر في بطولة العالم وتحصل عليها وتحقق حلمها العلمي بالالتحاق بكلية هندسة البترول.

ذهبية الوشو كونغ فو

تقول منة الله محمد مخيمر، بطلة مصر في لعبة الوشو كونغ فو لـ«الوطن»: تدربت جيداً قبل البطولة وقبل السفر إلى تونس، فقد وعدت والدي بالحصول على ميدالية ذهبية وتحقيق المركز الأول وقد فعلتها ووفيت بوعدي لهما، وكنت دائما ملتزمة بتعليمات مدربي الكابتن حسين عبد الموجود المدير الفني للمنتخب الوطني الذي يعطينا خلاصة خبرته لإنهاء المباريات لصالحنا ووفقني الله وحققت مركزين أول في منافسات الشباب ومنافسات الناشئين، ومازالت أحلامي كبيرة في تحقيق بطولة العالم للوشو كونغ فو ورفع علم مصر عاليا، في أكبر حدث رياضي للعبة الوشو كونغ فو.

تحلم بالالتحاق بهندسة البترول

وتضيف منة الله مخيمر، إن لعبة الوشو كونغ فو لا تعطلها عن دراستها وتذاكر جيداً لأنها تحلم بمستوى تعليمي متميز: وضعت هدف لنفسي وهو الالتحاق بكلية هندسة البترول ووقتها أكون قد حققت بطولة العالم للاتجاه إلى مجال التدريب كوني أعشق هذة اللعبة التي تعطيني القوة والاعتماد على النفس، فهي من أهم ألعاب الدفاع عن النفس والحماية الشخصية وأنصح الفتيات بتعلم الوشو كونغ فو لحماية أنفسهن، وأعدكم بتحقيق لقب بطلة العالم قريباً وسأتدرب جيداً لذلك الهدف.