«DMC» تبرز خريطة «الوطن» البرامجية على منصاتها خلال مضان: باقات فنية متنوعة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذى جاء بعنوان «الوطن تطلق أكبر خريطة برامجية على منصاتها في رمضان تضم باقات فنية واجتماعية ودينية».

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة إن الخريطة التي تقدمها جريدة الوطن خلال شهر رمضان شاملة ومتنوعة، مشيرة إلى أن هناك برامج ستقدمه الطفلة رنا محمد يحمل اسم «اسمحلي اسألك»، يتناول كل الأسئلة التي تدور في عقل الأطفال.

وأضافت خلال لقائها بالبرنامج: «هناك بودكاست تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري اسمه قارورة وأفتخر، يتحدث عن كل مشكلات المرأة، وهناك برنامج مهم لمحمد فؤاد المهندس، وهو نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، يتحدث خلاله عن حكايات الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، بداية من كواليس حياته مرورًا بمشاريعه الفنية».

وتابعت: «الخريطة التي تقدمها جريدة الوطن شاملة ومتنوعة، انطلاقًا من البودكاست الذي أطلقته الشركة المتحدة، وعدد كبير جدًا من المواقع الإخبارية أصبحت تتجه لفكرة البودكاست، والبرامج التليفزيونية الخاصة خلال شهر رمضان».