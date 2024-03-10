إجازات شهر رمضان 2024.. «الفرحة فرحتين»

يترقب الملايين من المواطنين الحصول على إجازات شهر رمضان 2024، وذلك بعد الإعلان عن ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم من قبل دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية، واللذان أكدا أن غدا الاثنين أول الشهر، ويبحث المواطنون عن مواعيد الإجازات لترتيب جدول مواعيد الزيارات العائلية وكذلك قضاء وقت إضافي للراحة في تلك الأيام.

إجازات شهر رمضان 2024

وكشفت مصادر في جهاز التنظيم والإدارة أن مجموع إجازات شهر رمضان 2024، وكذلك العطلات الأسبوعية خلال مارس وأبريل المقبل، ستكون 8 أيام، دون وجود أي إجازات رسمية.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية إجازات شهر رمضان 2024 كالآتي..

- إجازة الجمعة والسبت 15 و16 مارس

- إجازة الجمعة والسبت 22 و23 مارس

- إجازة الجمعة والسبت 29 و30 مارس

- إجازة الجمعة والسبت 5 و6 أبريل

والجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أن موعد عيد الفطر المبارك فلكيا سيكون 10 أبريل المقبل الموافق الأربعاء فلكياً.