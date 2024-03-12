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دراما المتحدة

«معلومات الوزراء»: محور روض الفرج أعرض كوبري في العالم

كتب:

أسماء زايد
07:01 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
محور روض الفرج

محور روض الفرج

يٌعد محور روض الفرج الملجّم المُسمى بكوبري «تحيا مصر»، والمار أعلى نهر النيل أعرض كوبري في العالم، ويعتبر جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا

ويهدف الكوبري لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا ليساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

طول الكوبري وعرضه

ويبلغ طول الكوبري 540 مترا وعرضه 67.3 متر، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر، كما يتميز الكوبري بوجود 6 حارات مرورية لكل اتجاه ويتكون أيضا من أبراج عملاقة بطول 92 مترا مع جسم معدني، وبأوزان احتمالية تبلغ 12 ألف طن.

 

 

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