«دهب في مطبخك».. استفيدي من زيت القلي المستعمل بـ6 طرق عبقرية

إعادة استخدام زيت القلي المستعمل بطرق عبقرية وآمنة، يجب أن تعرفها السيدات للحصول على أقصى استفادة منه، إذ إنّه من أكثر المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها في المنزل، وهناك استخدامات وعدد مرات لاستخدام زيت القلي نقدمها لكي.

طرق الاستفادة من زيت القلي المستعمل

وطبقًا لما نشره موقع «E TIMES» العالمي المختص بشؤون الصحة، فإنّه يمكن من خلال طرق رائعة وسريعة الاستفادة من زيت القلي، بالطرق التالية:

- اتركي الزيت ليبرد تمامًا، وصفّيه بالمصفاة، ثم صفّيه مرة أخرى بقطعة شاش مرة، وقطعة من قماش الكتان مرة أخرى، ويمكن استخدامه بعد هذه الطريقة في صنع الصابون من خلال إضافة ربع كوب من النشا، وملعقة صابون عادي.

- الطريقة الثانية لإعادة استخدام الزيت ضعي لكل كوب من زيت القلي نصف كوب ماء، وضيفي ملعقة كبيرة من النشا، و‏سخني الزيت على نار خفيفة، اتركيه حتى يبدأ في التماسك، ثم استخدميه كملمع أثاث لتلميع مختلف الأركان.

ما استخدامات زيت القلي المستخدم؟

- الطريقة الثالثة صفي الزيت من خلال مصفاة شبكية وبرديه وضيفي ربع كوب من الصودا، ونصف كوب من عصير الليمون، واتركيه حتى يتماسك، ثم في النهاية استخدميه قطع صابون.

- الطريقة الخامسة لكي تستفيدي من الزيت المستعمل، يمكن استخدام الزيت لمنع الصدأ من خلال تصفيه الزيت ورشه وتوزيعه، فذلك يمكنك التخلص من الصدأ بكل سهولة، لأنّ هذا الزيت قادر على فعل ذلك بسهولة ويسر.

- الطريقة الخامسة يمكنك استعمال كمية من الزيت بعد إعادة تدويره، لمزلق قفل المفتاح، من خلال استخدام زيت الطهي ليساعد على المنع من الالتصاق.

بيع الزيت المستعمل

وأوضح عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال لقاء تليفزيوني له، والدكتور مجدي نزيه، أستاذ التثقيف الغذائي، أنّ زيوت الطعام المستهلكة من المنازل كبيرة، من المفيد إعادة تدويرها في المنزل أو بيعها حتى لا تحدث أي كوارث، ولكن من خلال شركات مرخص لها بتصدير الزيت، وعدم بيعه لمصادر مجهولة.